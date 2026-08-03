Miguel Rodríguez: “Soy un jugador explosivo, estaré cómodo de segundo punta, por la derecha o en el carril, lo que el míster demande”
El nuevo fichaje del Alavés, que llega al club vitoriano desde el Utrecht, de Países Bajos, ha sido presentado este lunes. Miguel Rodríguez se ha mostrado muy ilusionado con la oportunidad de jugar en el conjunto vasco.
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El Alavés logra la victoria ante el Castellón en el tercer amistoso del verano (0-3)
El equipo vitoriano ha disputado su tercer amistoso del verano ante el Castellón y ha logrado la victoria con un resultado de 0-3. Los dos primeros goles los ha marcado Lucas Boyé, el primero de penalti. El tercero lo ha marcado Mariano Díaz. Al final del partido, Lucas Boyé ha compartido sus sensaciones.
La inglesa Sarah Brasero refuerza el frente de ataque de las Gloriosas
La internacional sub-23 con Inglaterra llega a Vitoria-Gasteiz procedente del West Ham. Formada en el Ipswich Town, también cuenta con nacionalidad española y portuguesa.
Las jugadoras del Alavés muestran su “decepción y malestar” por la gestión del club a la petición de prima por el ascenso
La plantilla albiazul ha manifestado su postura a través de la asociación de futbolistas profesionales, Futpro. Además, han aclarado que con el comunicado no buscan “generar confrontación”, sino trasladar su decepción “por la forma en la que se ha tratado esta situación”.
Miguel Rodríguez llega al Alavés hasta 2031
El delantero gallego de 23 años llega procedente del Utrecht neerlandés.
El Alavés derrota al Girona en el segundo amistoso del verano (0-1)
El Alavés ha ganado 0-1 al Girona en el segundo amistoso de la pretemporada disputado en el Vall d 'en Bas. El único gol del encuentro lo ha marcado Álvaro García en el tramo final, mediante un remate posterior a un córner.
Koski sufre una conmoción cerebral no grave por un golpe y deberá reposar
Según ha informado el Alavés, las pruebas médicas realizadas han descartado lesiones de mayor gravedad.
El Alavés ha fichado a Hanane Ait El Haj para reforzar la línea defensiva
Juega de lateral izquierdo y destaca por ser una jugadora ofensiva. Es la capitana de la selección de Marruecos, con quien está disputando la Copa Africana de Naciones Femenina.
Andrea Esteban: “El objetivo es ser lo más competitivas posible, lo antes posible”
Las jugadoras del Alavés están realizando una dura pretemporada. La entrenadora Andrea Esteban nos ha hablado sobre el trabajo que están haciendo para volver a jugar en Liga F y cuáles son los objetivos del equipo.
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El NK Istra es propiedad del Deportivo Alavés en un 85 %.