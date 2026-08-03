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Miguel Rodríguez: “Soy un jugador explosivo, estaré cómodo de segundo punta, por la derecha o en el carril, lo que el míster demande”

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Miguel Rodriguez (Alaves)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Miguel Rodriguez: “Entrenatzaileak eskatutako postuan, eroso izango naiz: bigarren aurrelari bezala, eskuineko hegalean…”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El nuevo fichaje del Alavés, que llega al club vitoriano desde el Utrecht, de Países Bajos, ha sido presentado este lunes. Miguel Rodríguez se ha mostrado muy ilusionado con la oportunidad de jugar en el conjunto vasco.

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