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Miguel Rodríguez llega al Alavés hasta 2031

El delantero gallego de 23 años llega procedente del Utrecht neerlandés.

Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Alavés
Miguel Rodríguez, jugador del Alavés
Euskaraz irakurri: Miguel Rodriguezek Alavesen jokatuko du 2031ra arte
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Miguel Rodríguez llega al Deportivo Alavés, procedente del Utrecht neerlandés, con un contrato firmado hasta 2031 para reforzar las bandas del equipo vitoriano.

El joven gallego, de 23 años, se formó en la cantera del Celta de Vigo y debutó con el primer equipo celeste en LaLiga en la campaña 2023-24 para pasar después al fútbol neerlandés donde ha marcado 10 goles en 45 partidos. 

Se estrenó también en la Europa League con dos goles en ocho partidos.


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