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La delantera Yorladiz Díaz y la centrocampista Kim Shinji, nuevas jugadoras del Alavés

Yorladiz Díaz, de 30 años, llega al Alavés desde el Cacereño, en tanto que Kim Shinji, de 22 años, jugará en calidad de cedida por la Roma.
Yorladiz Diaz (Alaves) eta Kim Shinji (Alaves)
Yorladiz Díaz y Kim Shinji. Fotos: Alavés.
Euskaraz irakurri: Yorladiz Diaz aurrelaria eta Kim Shinji erdilaria, Alaveseko jokalari berriak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha fichado a la delantera colombiana Yorladiz Díaz y ha incorporado a la centrocampista surcoreana Kim Shinji como cedida por la Roma, tal y como ha anunciado este martes el club vitoriano. Yorladiz Díaz, de 30 años, llega al Alavés desde el Cacereño, en tanto que Kim Shinji, de 22 años, ha disputado recientemente la Copa Asia, con la selección de Corea del Sur.

“Potente físicamente, dinámica y fuerte en los duelos”, señala el Alavés, sobre Yorladiz Díaz, que se distingue “por su habilidad para romper líneas defensivas y generar peligro constante en los últimos metros. Su polivalencia le permite desenvolverse con garantías en cualquiera de las tres posiciones del frente de ataque, convirtiéndose en una pieza de gran valor por su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes contextos de partido”.

En su país, ha pertenecido, en Primera División al Internacional de Palmira. Yorladiz Díaz, en el Cacereño, se ha alineado de manera habitual en la banda derecha del ataque.

En lo que respecta a Kim Shinji, el Alavés la describe como “una centrocampista de gran equilibrio y visión de juego, que destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para interpretar el ritmo de los partidos”. El acuerdo suscrito con la Roma permitirá al Alavés contar con la futbolista durante la temporada 2026-2027.

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