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Pablo Ibáñez: “Quiero hacer más goles, dar más asistencias y tengo que pisar más el área rival"

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18:00 - 20:00
Pablo Ibáñez, el mediocentro navarro del Alavés. Imagen: EITB
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KIROLAK EITB

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El mediocentro navarro se ha mostrado ambicioso de cara a la próxima temporada y cree que puede mejorar sus registros personales. Ibáñez ha asegurado que "tiene esa espinita clavada del pasado año, y este año lo tengo entre ceja y ceja".

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