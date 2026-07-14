La defensa Amaya García jugará en el Alavés en la temporada 2026-2027, cedida por el Real Madrid

La defensa Amaya García jugará en el Alavés en la temporada 2026-2027, en calidad de cedida por el Real Madrid, según ha anunciado el club vasco. La futbolista, de 19 años, acaba de ganar el Campeonato de Europa sub-19, con la selección de España, y ocupa, de manera habitual, la demarcación de central zurda.

El Alavés, en su página web, señala que Amaya García “destaca por su contundencia, su inteligencia táctica y su elegante salida de balón. Se trata de una futbolista con gran capacidad para interpretar el juego, rápida al corte y muy firme en los duelos individuales, cualidades que le permiten ofrecer seguridad y equilibrio a la línea defensiva”.

La plantilla del Alavés, con la llegada de la defensa madrileña, suma “juventud y calidad”, concluye el club vitoriano.