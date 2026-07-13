El Alavés ficha a la delantera Andrea Gómez, y renueva a ocho jugadoras que lograron el ascenso a la Liga F Moeve
El Alavés ha fichado a la delantera catalana Andrea Gómez, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este lunes el club vitoriano. Gómez, de 23 años, ha jugado en las tres últimas temporadas en el Granada, desde donde llega al Alavés, que, en paralelo, ha anunciado la renovación de ocho jugadoras: la capitana Inés Altamira, Carmen Sobrón, Laura Navajas, Sofía Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet López y Merche Izal.
A juicio del club vasco, Andrea Gómez es “una jugadora de gran envergadura y notable calidad técnica, que destaca por su capacidad para llegar al área rival, su presencia física y su olfato goleador”.
Se trata del primer fichaje que lleva a cabo el Alavés en su regreso a la Liga F Moeve. En la máxima categoría estarán, además, las ocho jugadoras que han ampliado su contrato con el equipo babazorro, que lograron, junto con sus compañeras, el ascenso en la temporada 2025-2026.
Te puede interesar
Koski seguirá en el Alavés hasta 2031
El Deportivo Alavés ha presentado en Mendizorroza a Ville Koski, que recientemente hizo oficial su fichaje para las próximas cinco temporadas. El central finlandés llegó en invierno y, aunque desde entonces sólo ha disputado 5 encuentros en la Liga, visto el buen nivel ofrecido, el club babazorro ha decidido firmar hasta 2031.
Lucas Boyé: “Uno siempre quiere superarse y el objetivo es sufrir menos”
Lucas Boyé afronta su segunda temporada en el Alavés. El delantero ha declarado que está "con ganas de disfrutar en casa con nuestra gente" esta temporada. También ha admitido que ha disfrutado de sus vacaciones, que le han servido para recuperarse de las dolencias físicas. Como todos, espera movimientos en el mercado dentro del equipo. Por último, no se ha querido marcar un objetico en número de goles, pero sí el de superarse y el de no sufrir.
Tercera cesión consecutiva para Unai Ropero, esta vez al Racing de Ferrol
El delantero vitoriano, formado en el Ariznabarra y el Aurrera de Vitoria, militó el pasado curso, también en la modalidad de préstamo, en el Hércules. La temporada anterior fue cedido al Eldense.
El Alavés completa su primera sesión de trabajo en Ibaia
La plantilla que dirige Quique Sánchez Flores ha llevado a cabo su primer entrenamiento este miércoles por la mañana. El día 18, en Laguardia, el equipo babazorro jugará, ante el Eibar, su primer amistoso.
Protesoni: “Sonaron algunas ofertas, pero nunca quise irme"
El uruguayo, renovado por el club babazorro hasta 2028, ha remarcado en rueda de prensa que "desde que llegó Quique (Sánchez Flores) me depositó muchísima confianza".
Comienza el trabajo de pretemporada del Alavés
Repartidos en grupos, los jugadores del equipo vitoriano han comenzado a pasar los exámenes médicos. Este miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento de la pretemporada del conjunto babazorro.
El Alavés ficha a Oltra como ayudante de Sánchez Flores para reforzar su cuerpo técnico
El técnico valenciano tiene una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos. Oltra ha dirigido SD Huesca, Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.
Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan de ser Gloriosas
Gastearena deja el club babazorro después de dos etapas diferentes, y Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Vicario y Gil llegaron al Alavés hace dos temporadas, y Chica aterrizó en Vitoria - Gasteiz el pasado verano.
Aitor Mañas renueva con el Alavés hasta 2030 y da el salto al primer equipo
El delantero madrileño llegó a Vitoria-Gasteiz la pasada temporada procedente del Deportivo Aragón, después de firmar una sobresaliente temporada en el filial aragonés como máximo goleador del equipo.