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El Alavés ficha a la delantera Andrea Gómez, y renueva a ocho jugadoras que lograron el ascenso a la Liga F Moeve

Andrea Gómez llega al Alavés desde el Granada, y ha firmado con el club vasco para la temporada 2026-2027. En lo que respecta a las renovaciones, las jugadoras que han ampliado su contrato son la capitana Inés Altamira, Carmen Sobrón, Laura Navajas, Sofía Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet López y Merche Izal.
Andrea Gómez (Granada)
Andrea Gómez, en un partido con el Granada. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Alavesek Andrea Gomez aurrelaria fitxatu du, eta Moeve F Ligarako igoera lortu zuten zortzi jokalari berritu ditu
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha fichado a la delantera catalana Andrea Gómez, para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado este lunes el club vitoriano. Gómez, de 23 años, ha jugado en las tres últimas temporadas en el Granada, desde donde llega al Alavés, que, en paralelo, ha anunciado la renovación de ocho jugadoras: la capitana Inés Altamira, Carmen Sobrón, Laura Navajas, Sofía Fuente, Reyes Moreno, Laia Parera, Nayadet López y Merche Izal.

A juicio del club vasco, Andrea Gómez es “una jugadora de gran envergadura y notable calidad técnica, que destaca por su capacidad para llegar al área rival, su presencia física y su olfato goleador”.

Se trata del primer fichaje que lleva a cabo el Alavés en su regreso a la Liga F Moeve. En la máxima categoría estarán, además, las ocho jugadoras que han ampliado su contrato con el equipo babazorro, que lograron, junto con sus compañeras, el ascenso en la temporada 2025-2026.

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