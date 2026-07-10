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Koski seguirá en el Alavés hasta 2031

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Ville Koski Alaves
18:00 - 20:00

Ville Koski. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Koskik 2031ra arte jarraituko du Alavesen
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha presentado en Mendizorroza a Ville Koski, que recientemente hizo oficial su fichaje para las próximas cinco temporadas. El central finlandés llegó en invierno y, aunque desde entonces sólo ha disputado 5 encuentros en la Liga, visto el buen nivel ofrecido, el club babazorro ha decidido firmar hasta 2031.

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