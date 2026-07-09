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Lucas Boyé: “Uno siempre quiere superarse y el objetivo es sufrir menos”

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Lucas Boyé
18:00 - 20:00
Lucas Boyé, delantero del Alavés, atendiendo a los medios.
Euskaraz irakurri: Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Lucas Boyé afronta su segunda temporada en el Alavés. El delantero ha declarado que está "con ganas de disfrutar en casa con nuestra gente" esta temporada. También ha admitido que ha disfrutado de sus vacaciones, que le han servido para recuperarse de las dolencias físicas. Como todos, espera movimientos en el mercado dentro del equipo. Por último, no se ha querido marcar un objetico en número de goles, pero sí el de superarse y el de no sufrir.

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