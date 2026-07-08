El Racing de Ferrol ha anunciado este miércoles la incorporación del delantero Unai Ropero, cedido por el Deportivo Alavés de cara a la próxima temporada en Primera Federación.

El club verde ha señalado que el futbolista vitoriano, nacido en 2001, militó el pasado curso, también en la modalidad de préstamo, en el Hércules y ha destacado que es un atacante "polivalente, capaz de desenvolverse en cualquiera de las posiciones ofensivas, tanto en ambos extremos como de segundo delantero".

Ropero, formado en el Ariznabarra y el Aurrera de Vitoria, se sumó posteriormente a la cantera del Deportivo Alavés y su "progresión en el filial le abrió las puertas del primer equipo", ha recalcado el Racing de Ferrol.

Así, el jugador debutó con el conjunto babazorro en Primera División y, en ejercicios siguientes, fue cedido al Eldense, en Segunda, y al Hércules, para sumar, entre las tres principales categorías del fútbol estatal, 105 partidos y más de 6400 minutos, con seis goles y tres asistencias en el cuadro alicantino, en Primera Federación, la pasada campaña.