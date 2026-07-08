Tercera cesión consecutiva para Unai Ropero, esta vez al Racing de Ferrol
El Racing de Ferrol ha anunciado este miércoles la incorporación del delantero Unai Ropero, cedido por el Deportivo Alavés de cara a la próxima temporada en Primera Federación.
El club verde ha señalado que el futbolista vitoriano, nacido en 2001, militó el pasado curso, también en la modalidad de préstamo, en el Hércules y ha destacado que es un atacante "polivalente, capaz de desenvolverse en cualquiera de las posiciones ofensivas, tanto en ambos extremos como de segundo delantero".
Ropero, formado en el Ariznabarra y el Aurrera de Vitoria, se sumó posteriormente a la cantera del Deportivo Alavés y su "progresión en el filial le abrió las puertas del primer equipo", ha recalcado el Racing de Ferrol.
Así, el jugador debutó con el conjunto babazorro en Primera División y, en ejercicios siguientes, fue cedido al Eldense, en Segunda, y al Hércules, para sumar, entre las tres principales categorías del fútbol estatal, 105 partidos y más de 6400 minutos, con seis goles y tres asistencias en el cuadro alicantino, en Primera Federación, la pasada campaña.
Te puede interesar
El Alavés completa su primera sesión de trabajo en Ibaia
La plantilla que dirige Quique Sánchez Flores ha llevado a cabo su primer entrenamiento este miércoles por la mañana. El día 18, en Laguardia, el equipo babazorro jugará, ante el Eibar, su primer amistoso.
Protesoni: “Sonaron algunas ofertas, pero nunca quise irme"
El uruguayo, renovado por el club babazorro hasta 2028, ha remarcado en rueda de prensa que "desde que llegó Quique (Sánchez Flores) me depositó muchísima confianza".
Comienza el trabajo de pretemporada del Alavés
Repartidos en grupos, los jugadores del equipo vitoriano han comenzado a pasar los exámenes médicos. Este miércoles tendrá lugar el primer entrenamiento de la pretemporada del conjunto babazorro.
El Alavés ficha a Oltra como ayudante de Sánchez Flores para reforzar su cuerpo técnico
El técnico valenciano tiene una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos. Oltra ha dirigido SD Huesca, Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.
Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan de ser Gloriosas
Gastearena deja el club babazorro después de dos etapas diferentes, y Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Vicario y Gil llegaron al Alavés hace dos temporadas, y Chica aterrizó en Vitoria - Gasteiz el pasado verano.
Aitor Mañas renueva con el Alavés hasta 2030 y da el salto al primer equipo
El delantero madrileño llegó a Vitoria-Gasteiz la pasada temporada procedente del Deportivo Aragón, después de firmar una sobresaliente temporada en el filial aragonés como máximo goleador del equipo.
Los cedidos Calebe, Diabate y Pacheco dejan el Alavés
El conjunto babazorro deseó agradecer “su compromiso” a los jugadores, que han tenido diferente protagonismo esta temporada.
El Alavés ficha a Ville Koski hasta 2031
El internacional finlandés ha ampliado su vinculación con la entidad vitoriana tras convencer a la dirección deportiva y al cuerpo técnico con “su trabajo y disciplina diaria”.
El portero Raúl Fernández deja el Alavés
El guardameta bilbaíno, de 38 años, ha pertenecido en la temporada 2025-2026 al club vitoriano, en el que ha sido suplente de Antonio Sivera.