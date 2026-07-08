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Protesoni: “Sonaron algunas ofertas, pero nunca quise irme"

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Protesoni-Alaves-Ibaia
18:00 - 20:00
El jugador del Deportivo Alavés Carlos Protesoni. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Carlos Protesoni Alaveseko jokalariaren adierazpenak Ibaian
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KIROLAK EITB

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El uruguayo, renovado por el club babazorro hasta 2028,  ha remarcado en rueda de prensa que "desde que llegó Quique (Sánchez Flores) me depositó muchísima confianza".

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