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El Alavés completa su primera sesión de trabajo en Ibaia

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Alaves
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian
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KIROLAK EITB

Última actualización

La plantilla que dirige Quique Sánchez Flores ha llevado a cabo su primer entrenamiento este miércoles por la mañana. El día 18, en Laguardia, el equipo babazorro jugará, ante el Eibar, su primer amistoso.

Fútbol Ibaia Quique Sánchez Flores Alavés

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