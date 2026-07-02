José Luis Oltra se ha incorporado al Deportivo Alavés como entrenador ayudante de Quique Sánchez Flores para la temporada 2026-27.

El técnico valenciano aportará una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos del fútbol profesional. En la última campaña ha dirigido al SD Huesca en la Liga Hypermotion.

A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.

Con esta incorporación, ha destacado el club, el Deportivo Alavés refuerza el cuerpo técnico del primer equipo con un profesional de contrastada experiencia que contribuirá al trabajo diario del equipo junto a Quique Sánchez Flores.