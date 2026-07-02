Fichaje
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Alavés ficha a Oltra como ayudante de Sánchez Flores para reforzar su cuerpo técnico

El técnico valenciano tiene una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos. Oltra ha dirigido SD Huesca, Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.
(Foto de ARCHIVO) José Luis Oltra, entrenador del Racing de Santander REMITIDA / HANDOUT por RACING DE SANTANDER Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/3/2020

El técnico José Luis Oltra en su etapa en el Racing de Santander. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Alavesek Jose Luis Oltra fitxatu du Quique Sanchez Floresen laguntzaile gisa
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

José Luis Oltra se ha incorporado al Deportivo Alavés como entrenador ayudante de Quique Sánchez Flores para la temporada 2026-27.

El técnico valenciano aportará una dilatada trayectoria de más de dos décadas en los banquillos del fútbol profesional. En la última campaña ha dirigido al SD Huesca en la Liga Hypermotion.

A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como Levante UD, CD Tenerife, Deportivo de La Coruña, Córdoba CF, Granada CF, Recreativo de Huelva y CD Eldense.

Con esta incorporación, ha destacado el club, el Deportivo Alavés refuerza el cuerpo técnico del primer equipo con un profesional de contrastada experiencia que contribuirá al trabajo diario del equipo junto a Quique Sánchez Flores.

 

Fútbol Ibaia Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X