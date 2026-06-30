Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan el Deportivo Alavés, según ha anunciado este martes el equipo alavés en tres comunicados diferentes.

En el caso de Gastearena, deja el club babazorro después de dos etapas en las que la futbolista guipuzcoana ha dejado “una huella imborrable tanto dentro como fuera del terreno de juego”, ha destacado el Alavés.

Itziar Gastearena Artola (Villabona, Gipuzkoa, 4 de mayo de 1993) defendió por primera vez la camiseta albiazul entre las temporadas 2019/20 y 2021/22, formando parte del equipo que hizo historia al conseguir el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol estatal. Tras un tiempo lejos de Vitoria-Gasteiz, regresó en la temporada 2024/25 para lograr el objetivo del ascenso a la Liga F al término de la campaña 2025/26.

Por su parte, Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Elene Errasti Arriola (Aretxabaleta, Gipuzkoa, 20 de abril de 2000) llegó a Ibaia en la temporada 2021/22 para incorporarse al equipo filial. Dio el salto al primer equipo un año después. Debutó en Primera División, experimentó el descenso y fue protagonista del regreso del Deportivo Alavés Gloriosas a la Liga F.