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Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan de ser Gloriosas

Gastearena deja el club babazorro después de dos etapas diferentes, y Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Vicario y Gil llegaron al Alavés hace dos temporadas, y Chica aterrizó en Vitoria - Gasteiz el pasado verano.
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Elene Errasti Arriola. Imagen: Alavés

Euskaraz irakurri: Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil eta Vicky Chica jokalariek Alaves utziko dute
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KIROLAK EITB

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Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil y Vicky Chica dejan el Deportivo Alavés, según ha anunciado este martes el equipo alavés en tres comunicados diferentes.

En el caso de Gastearena, deja el club babazorro después de dos etapas en las que la futbolista guipuzcoana ha dejado “una huella imborrable tanto dentro como fuera del terreno de juego”, ha destacado el Alavés.

Itziar Gastearena Artola (Villabona, Gipuzkoa, 4 de mayo de 1993) defendió por primera vez la camiseta albiazul entre las temporadas 2019/20 y 2021/22, formando parte del equipo que hizo historia al conseguir el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol estatal. Tras un tiempo lejos de Vitoria-Gasteiz, regresó en la temporada 2024/25 para lograr el objetivo del ascenso a la Liga F al término de la campaña 2025/26.

Por su parte, Errasti abandona el equipo vitoriano tras cinco temporadas. Elene Errasti Arriola (Aretxabaleta, Gipuzkoa, 20 de abril de 2000) llegó a Ibaia en la temporada 2021/22 para incorporarse al equipo filial. Dio el salto al primer equipo un año después. Debutó en Primera División, experimentó el descenso y fue protagonista del regreso del Deportivo Alavés Gloriosas a la Liga F.

Jimena Vicario Casal (Modúbar de la Emparedada, Burgos, 7 de junio de 2005) llegó al Alavés hace dos temporadas, en las que ha ayudado al equipo a disputar un playoff de ascenso a Liga F y a conseguir el ascenso a la máxima categoría.

Raquel Gil Villar (Valencia, 16 de junio de 2005) llegó al equipo vitoriano en la temporada 2024/25 para reforzar el ataque albiazul. En estas dos temporadas, la valenciana ha disputado más de 2000 minutos y ha marcado 5 goles, coronando su etapa en el Deportivo Alavés con el ascenso a Liga F.

Por último, Victoria Chica Comas (Can Picafort, Mallorca, 26 de febrero de 2005) aterrizó en Vitoria - Gasteiz el pasado verano, procedente del Atlético de Madrid. La mallorquina salió cedida al CD Alba Fútbol Femenino durante el mercado de invierno, en busca de minutos.

El Alavés ha querido agradecer a las cinco jugadoras “su dedicación, entrega y compromiso” y les desea “la mayor de las suertes, tanto en su carrera deportiva como en su futuro personal”.

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