EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mbappek eta Viniciusek saririk gabe utzi dute Alaves, Bernabeun ondo lehiatu arren (2-1)

Quique Sanchez Floresen mutilek behin baino gehiagotan izan dute partidan sartzeko aukera, baina ez dute ate aurrean asmatu. Toni Martinezek luzapenean sartutako gol polit batek gatz pixka bat jarri du, baina beranduegi zen dagoeneko.

MADRID, 21/04/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (i) se escapa con el balón durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín
Argazkia: EFE
author image

E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek porrota jaso du Real Madrilen aurka Santiago Bernabeun (2-1), norgehiagoka ongi lehiatu duen arren. Mbappek eta Viniciusek zigortu egin dituzte arabarrak. Gasteiztarrek partidan sartzeko aukera izan dute behin baino gehiagotan, baina ez dute asmatu ate aurrean. Toni Martinezek luzapenean sartutako gol polit batek gatz pixka bat jarri du, baina beranduegi zen jadanik.

Kylian Mbappek ordu erdira sartutako golak abantaila eman dio Real Madrili partidaren atsedenaldian. Aurrelari frantziarrak Arda Guler turkiarraren pasea jaso ostean egin du gola. Jaurtiketa egin du area ertzetik, eta Alaveseko atzelari batek jaurtiketa desbideratu du, Sivera atezaina ezustean harrapatuz.

Alavesek berdinketa lortzeko aukera izan du lehen zatiko azken txanpan, Toni Martinezek zutoinera egindako jaurtiketa baten bidez.

Bigarren zatia ez da ondo hasi gasteiztarrentzat, Viniciusek bigarren gola egin baitu zurientzat bosgarren minutuan, urrunetik egindako jaurtiketa bikain batekin.

Azken ordu laurdenean Quique Sanchez Floresen taldeak bi gol aukera argi izan ditu, Toni Martinezen jaurtiketa on bat area ertzetik, Luninek geldiketa bikaina egin du, eta Paradaren burukada bat zutoinera, Martinez bera eskorpioiz errematatzen saiatu ondoren.

Publizitatea
X
Publizitatea
X