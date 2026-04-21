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Mbappe y Vinicius dejan sin premio al Alavés a pesar de competir bien en el Bernabeu (2-1)

Los de Quique Sánchez Flores han podido meterse en el partido en varias ocasiones, pero no han acertado cara a gol. Un bonito gol marcado por Toni Martínez de espuela en el descuento ha puesto algo de suspense, pero ya era demasiado tarde.
MADRID, 21/04/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (i) se escapa con el balón durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek 2-1 galdu du Real Madrilen aurka Santiago Bernabeun EA Sports Ligan
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha caído ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu (2-1) a pesar de haber competido el choque. Mbappe y Vinicius han castigado a los babazorros, que han podido meterse en el partido en varias ocasiones, pero no han acertado cara a gol. Un bonito gol marcado por Toni Martínez, de espuela, en el descuento ha puesto algo de suspense, pero ya era demasiado tarde.

Un gol a la media hora del francés Kylian Mbappe ha dado ventaja al Real Madrid al descanso del encuentro. El galo ha anotado tras recibir un pase del turco Arda Guler. Ha disparado desde la frontal y un defensa del Alavés ha desviado el tiro, que ha sorprendido al meta babazorro Sivera. El Alavés ha podido lograr el empate en el tramo final, con un disparo al poste de Toni Martínez.

La segunda parte no ha comenzado bien para el conjunto vitoriano, ya que Vinicius ha hecho el segundo para los blancos a los cinco minutos, con un gran disparo lejano.

En el último cuarto de hora los de Quique Sánchez Flores han tenido dos claras ocasiones de gol, un buen disparo de Toni Martínez desde la frontal, que Lunin despeja con una gran parada, y un cabezazo de Parada al palo tras un intento de escorpión del propio Martínez.

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