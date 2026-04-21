Un gol a la media hora del francés Kylian Mbappe ha dado ventaja al Real Madrid al descanso del encuentro. El galo ha anotado tras recibir un pase del turco Arda Guler. Ha disparado desde la frontal y un defensa del Alavés ha desviado el tiro, que ha sorprendido al meta babazorro Sivera. El Alavés ha podido lograr el empate en el tramo final, con un disparo al poste de Toni Martínez.

La segunda parte no ha comenzado bien para el conjunto vitoriano, ya que Vinicius ha hecho el segundo para los blancos a los cinco minutos, con un gran disparo lejano.

En el último cuarto de hora los de Quique Sánchez Flores han tenido dos claras ocasiones de gol, un buen disparo de Toni Martínez desde la frontal, que Lunin despeja con una gran parada, y un cabezazo de Parada al palo tras un intento de escorpión del propio Martínez.