Toni Martinez: “Atzetik hasten zarenean partida bikoitza da"
Toni Martinez Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 30. jardunaldiko partidan Osasunaren aurka 2-2 berdindu ondoren.
Zure interesekoa izan daiteke
Elene Errasti: “Egun berezia da, inoiz ahaztuko ez duguna"
Gloriosas Alaveseko jokalariak maila gorenera igo ostean hitz egin du.
Alaves Gloriosas lehen mailara igo da!
Europaren aurkako garaipenari eta Valentziarekiko puntu aldeari esker, Gasteizko taldeak igoera zuzena ziurtatu du.
Sanchez Flores: “Partida bakoitza irabaztera irten beste aukerarik ez dugu ikusten"
Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaileak "finala" balitz bezala hartu du igandean Osasunaren aurka jokatuko duten derbia. Geldialdiak Alavesi taktika lantzeko aukera eman diola azpimarratu du, partida horri begira baikor agertu da, eta "arima osoa" eta "energia guztia" jarriko dutela esan du.
Pablo Ibañez, igandeko Alaves-Osasuna derbiaz: “Partida oso berezia izango da niretzat”
Kirol ibilbide osoa Osasunan eman eta gero, Alaveseko erdilariak taldekide ohiak izango ditu aurkari Mendizorrotzan. Derbian, Gasteizko taldea saiatuko da islatzen Sanchez Flores entrenatzaileak jokalariei adierazi diena.
Andrea Esteban: “Asteburu honetan taldea maila gorenera itzuliko dela ziurtatzea espero dut"
Hain zuen, Valentziak Bartzelona B liderraren zelaian jokatuko du; beraz, Valentziak galdu edo berdintzen badu eta Alavesek Cacereño mendean hartzen badu, babazorroak maila gorenean arituko dira datorren denboraldian.
Alavesek F Moeve Ligara igotzea lor lezake, igande honetan, Mendizorrotzan, Cacereñoren aurka
Andrea Estebanen taldeak aurkaria garaitzen badu, eta larunbatean, Bartzelonak Valentziaren aurka irabazi edo berdintzen badu, matematikoki Moeve F Ligara igoko litzateke. Horrela, Alavesen zaleek igoera Mendizorrotzan ospatu ahalko lukete.
Nahuel Tenaglia Alavesekin Lehen Mailan 100 partidetara ailegatu da Celtaren aurkako garaipen historikoan
Tenaglia 2021-2022 denboraldian ailegatu zen Alavesera, eta, orain arte, 146 neurketa jokatu ditu Gasteizko taldearekin. Atzelariak igande honetan lortu zuen erregistro honetara ailegatzea, Quique Sanchez Floresen taldeak Celtaren aurka jokatutako norgehiagoka handian (3-4).
Toni Martinez: “Zalantzarik gabe, gogoratzeko moduko partida izango da"
Alavesek garaipen historikoa lortu du Celtaren aurka Balaidosen, 3-0 galtzen joan eta gero, markagailua iraulita. Toni Martinez erabakigarria izan da, bi gol sartu ditu eta.
Alavesek handia egin du Balaidosen (3-4)
3-0 galtzen joan ostean, Quique Sanchez Floresen taldeak markagailua irauli, eta 3 puntu garrantzitsu bereganatu ditu jaitsiera postuetatik aldentzeko.