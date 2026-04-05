ALAVÉS VS OSASUNA (2-2)
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Toni Martínez: “Cuando empiezas por detras el partido cuesta doble"

Alaves
18:00 - 20:00
Toni Martinez. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Toni: "Atzetik hasten zarenean partida bikoitza da"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Alavés, Toni Martinez, tras el empate 2-2 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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