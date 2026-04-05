Toni Martínez: “Cuando empiezas por detras el partido cuesta doble"
Declaraciones del jugador del Alavés, Toni Martinez, tras el empate 2-2 ante Osasuna en el partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga EA Sports.
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Andrea Esteban: “Lo hemos conseguido de la mejor manera"
La entrenadora del Alavés Gloriosas ha hablado tras lograr el ascenso a la máxima categoría.
¡El Alavés Gloriosas logra el ascenso a la Liga F Moeve!
Gracias a la victoria frente a Europa y la diferencia de puntos con el Valencia, el equipo vitoriano se ha asegurado el ascenso directo.
Sánchez Flores: “No vemos otra opción cada partido que salir a ganarlo"
El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha calificado el próximo derbi contra el Osasuna como una "final" y ha destacado que el parón ha permitido al Deportivo Alavés resetear tácticas. Asimismo, el técnico ha mostrado optimismo y ha asegurado que el equipo afrontará el partido con "alma" y máxima energía.
Pablo Ibáñez, ante el derbi Alavés-Osasuna de este domingo: “Es un partido muy especial para mí”
El centrocampista del Alavés cumple su primera temporada en el club vitoriano, después de jugar durante toda su trayectoria en Osasuna. El domingo, en el derbi que se jugará en Mendizorrotza, el equipo babazorro buscará “transmitir” lo que Sánchez Flores ha hecho llegar a sus jugadores.
Andrea Esteban: “Ojalá que podamos certificar este fin de semana la vuelta del equipo a la máxima categoría"
Las cuentas son claras: si el Valencia no gana y el Alavés se impone al Cacereño, el conjunto de Gasteiz certificará matemáticamente su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.
El Alavés jugará ante el Cacereño en Mendizorrotza este domingo, y podría conseguir el ascenso a la Liga F Moeve
El conjunto de Andrea Esteban, si gana a su rival y si, el sábado, el FC Barcelona gana o empata ante el Valencia, sería matemáticamente equipo de Liga F Moeve. La afición de Alavés, así, podría festejar el ascenso en Mendizorrotza.
Nahuel Tenaglia llega a 100 partidos en Primera con el Alavés en la histórica victoria ante el Celta
Tenaglia llegó al Alavés en la temporada 2021-2022, y ha jugado, hasta el momento, un total de 146 encuentros en el club vitoriano. El defensa logró llegar a ese registro este domingo, en la gran remontada obtenida por los de Quique Sánchez Flores en el partido contra el Celta (3-4).
Toni Martínez: "Sin duda, va a ser un partido que se recordará durante mucho tiempo"
Toni Martínez, con un doblete, ha sido uno de los artífices de la histórica remontada que ha logrado este domingo el Deportivo Alavés ante el Celta de Vigo en Balaídos (3-4).
El Alavés obra el milagro en Balaídos (3-4)
El conjunto de Quique Sánchez Flores ha logrado remontar un 3-0 tras una desastrosa primera parte, y suma así tres puntos muy valiosos para mantenerse fuera de los puestos descenso.