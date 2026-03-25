Alavesek F Moeve Ligara igoera lor lezake igande honetan, Mendizorrotzan, Cacereñoren aurka

Andrea Estebanen taldeak bere aurkaria garaitzen badu, eta larunbatean, Bartzelonak Valentziaren aurka irabazi edo berdintzen badu, matematikoki Moeve F Ligako taldea izango litzateke. Horrela, Alavesen zaleek igoera Mendizorrotzan ospatu ahalko lukete.

Alaves F Liga
Alaveseko emakumezkoen taldea
E. I. I. | EITB

Alavesek Cacereñoren aurka jokatuko du 2025-2026 denboraldiko 1. RFEFeko hogeita hirugarren jardunaldian, igande honetan, martxoaren 29an, 12:00etatik aurrera Mendizorrotzan jokatuko den partida batean, talde gasteiztarrak astearte honetan iragarri duen bezala, eta bertan Moeve F Ligarako igoera matematikoa lortu ahalko luke Andrea Estebanek zuzentzen duen taldeak. Horretarako, larunbatean Bartzelona B taldeak Valentziaren aurka irabazi edo berdintzea behar du; hori gertatuko balitz, Talde gasteiztarra igoeratik hiru puntutara egongo litzateke, horrela maila gorenera hiru urte beranduago itzuliz.

Sailkapenaren egoera hurrengoa da: 22 jardunaldi jokatuta jada, Bartzelona B lehenengo postuan dago, 50 punturekin; Alaves, 48rekin bigarrena da; eta Valentzia, 39 puntu dituena, hirugarren postuan dago. Fase erregularraren lehenengo sailkatua igotzen da zuzenean, baina Bartzelona B taldeak ezin du, izan ere, Bartzelonaren lehen taldeak F Moeve Ligan lehiatzen du, eta Ligako bigarren eta bosgarren postuen artean amaitzen dutenek play-offa jokatzen dute. Horrela, Alevesek irabazten badu eta Valentziak ez, Andrea Estebanen taldeak Valentziarentzat gaindiezina izanen den abantaila izanen du, eta beraz, igoeraren arrakasta ziurtatuko luke.

Klubak bere zale guztiei estadiora joateko gonbidapena deia egiten du, partida zuzenean bizitzeko eta F Moeve Ligara igoera lortzeko erabakigarria den partidan taldea bultztzeko”, seinalatu du Alavesek.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
