El Alavés jugará ante el Cacereño en Mendizorrotza este domingo, y podría conseguir el ascenso a la Liga F Moeve

El Alavés jugará ante el Cacereño su partido de la vigésima tercera jornada de la Liga de 1ª RFEF de la temporada 2025-2026, este domingo, 29 de marzo, a las 12:00 en un partido que se va a disputar en Mendizorrotza, tal y como ha anunciado el club vasco este martes, y en el que las de Andrea Esteban podrían conseguir matemáticamente el ascenso directo a la Liga F Moeve. Para eso, el Alavés necesita que, el sábado a las 11:00, el FC Barcelona B gane o empate ante el Valencia; si eso ocurriera, el cuadro vitoriano estaría a tres puntos de lograr el ascenso y de regresar, de esta forma, tres años después, a la máxima categoría.

La situación clasificatoria es la siguiente: con 22 jornadas disputadas, el FC Barcelona B lidera la tabla, con 50 puntos; el Alavés, con 48, es segundo; y el Valencia, que tiene 39 puntos, ocupa la tercera posición. Asciende de forma directa el primer clasificado en la fase regular, pero el FC Barcelona B no puede hacerlo, ya que el FC Barcelona compite en la Liga F Moeve, y los equipos que terminen la Liga en los puestos del segundo al quinto juegan el play-off. De esta manera, si el Alavés gana y el Valencia no lo hace, las de Andrea Esteban tendrían una ventaja ya insalvable para el equipo valenciano, con lo que se aseguraría el éxito del ascenso.

“El club invita a toda su afición a que acuda al estadio a vivir el partido en directo y empuje al equipo en un encuentro decisivo en la lucha por el ascenso a Liga F Moeve”, ha señalado el Alavés.