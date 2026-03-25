El Alavés jugará ante el Cacereño en Mendizorrotza este domingo, y podría conseguir el ascenso a la Liga F Moeve
El Alavés jugará ante el Cacereño su partido de la vigésima tercera jornada de la Liga de 1ª RFEF de la temporada 2025-2026, este domingo, 29 de marzo, a las 12:00 en un partido que se va a disputar en Mendizorrotza, tal y como ha anunciado el club vasco este martes, y en el que las de Andrea Esteban podrían conseguir matemáticamente el ascenso directo a la Liga F Moeve. Para eso, el Alavés necesita que, el sábado a las 11:00, el FC Barcelona B gane o empate ante el Valencia; si eso ocurriera, el cuadro vitoriano estaría a tres puntos de lograr el ascenso y de regresar, de esta forma, tres años después, a la máxima categoría.
La situación clasificatoria es la siguiente: con 22 jornadas disputadas, el FC Barcelona B lidera la tabla, con 50 puntos; el Alavés, con 48, es segundo; y el Valencia, que tiene 39 puntos, ocupa la tercera posición. Asciende de forma directa el primer clasificado en la fase regular, pero el FC Barcelona B no puede hacerlo, ya que el FC Barcelona compite en la Liga F Moeve, y los equipos que terminen la Liga en los puestos del segundo al quinto juegan el play-off. De esta manera, si el Alavés gana y el Valencia no lo hace, las de Andrea Esteban tendrían una ventaja ya insalvable para el equipo valenciano, con lo que se aseguraría el éxito del ascenso.
“El club invita a toda su afición a que acuda al estadio a vivir el partido en directo y empuje al equipo en un encuentro decisivo en la lucha por el ascenso a Liga F Moeve”, ha señalado el Alavés.
Te puede interesar
Nahuel Tenaglia llega a 100 partidos en Primera con el Alavés en la histórica victoria ante el Celta
Tenaglia llegó al Alavés en la temporada 2021-2022, y ha jugado, hasta el momento, un total de 146 encuentros en el club vitoriano. El defensa logró llegar a ese registro este domingo, en la gran remontada obtenida por los de Quique Sánchez Flores en el partido contra el Celta (3-4).
Toni Martínez: "Sin duda, va a ser un partido que se recordará durante mucho tiempo"
Toni Martínez, con un doblete, ha sido uno de los artífices de la histórica remontada que ha logrado este domingo el Deportivo Alavés ante el Celta de Vigo en Balaídos (3-4).
El Alavés obra el milagro en Balaídos (3-4)
El conjunto de Quique Sánchez Flores ha logrado remontar un 3-0 tras una desastrosa primera parte, y suma así tres puntos muy valiosos para mantenerse fuera de los puestos descenso.
Quique Sánchez Flores: "Tenemos que jugar el partido que imaginamos"
El técnico del Glorioso ha comentado, en rueda de prensa previa al partido contra el Celta, que se siente ilusionado con el equipo y que el objetivo se irá consiguiendo poco a poco si se sigue trabajando como hasta ahora. "Es importante que juguemos el partido que imaginamos", ha señalado.
Jonny Otto: "Tenemos que salir a morir para dejar la portería a cero"
El jugador del Alavés Jonny Otto vuelve este fin de semana a su Galicia natal para enfrentarse ante el Celta. Ha hablado en rueda de prensa sobre cómo se siente ante el encuentro, y la manera en la que el equipo afronta la parte final de la temporada.
El Villarreal deja sin victoria al Alavés en el descuento (1-1)
Un gol en propia ha puesto por delante a los babazorros, pero Pépé ha frustrado la fiesta de los locales en el descuento.
Andrea Esteban, entrenadora del Alavés Gloriosas: ''Aprendimos mucho de lo del año pasado; nos ha hecho más fuertes''
A falta de seis jornadas Alavés Gloriosas lidera la tabla de la Primera REF, la segunda división femenina. De terminar así, lograrán el ascenso a la élite. Tienen un colchón de siete puntos sobre las segundas clasificadas, pero prefieren ser cautas porque el año pasado rozaron el ascenso y se les escapó.
“La inmensa mayoría de los puntos que se han conseguido han sido en Mendi con la fuerza de nuestra gente; ojalá esto no lo perdamos”
El Alavés está a dos puntos del descenso, por lo que es muy importante salgan victoriosos mañana. Además, será la primera vez de Quique Sánchez Flores juegue en casa ante su afición.
Final de pesadilla para el Alavés en Valencia (3-2)
El equipo babazorro se ha adelantado en el marcador dos veces, pero un penalti y la doble expulsión de Pacheco y Guevara en el descuento han generado el peor final posible.