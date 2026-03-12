LALIGA EA SPORTS
Quique Sanchez Flores: “Alavesek etxean lortu ditu puntu gehienak, jarraitzaileen animoekin. Horri eutsi behar diogu”

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alavesek bi puntura du jeitsiera, hortaz, oso garrantzitsua da arabarrentzat bihar garaipena lortzea. Gainera Quique Sanchez Flores estreinakoz arituko da etxean, zaleen aurrean. 

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

