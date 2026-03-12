LALIGA EA SPORTS
“La inmensa mayoría de los puntos que se han conseguido han sido en Mendi con la fuerza de nuestra gente; ojalá esto no lo perdamos”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores: “Alavesek etxean lortu ditu puntu gehienak, jarraitzaileen animoekin. Horri eutsi behar diogu”
author image

EITB

Última actualización

El Alavés está a dos puntos del descenso, por lo que es muy importante salgan victoriosos mañana. Además, será la primera vez de Quique Sánchez Flores juegue en casa ante su afición.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

