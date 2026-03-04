Aurkezpena
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzailea: "Arima duen taldea da, gustatzen zait"

Presentación de Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés.
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, bere aurkezpenean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzaile berria aurkeztu dute asteazken honetan, eta taldeari buruzko lehen iritziak eman ditu, baita etorkizunari begira dituen helburuak ere. 

Alaves

