Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés: "Es un equipo que tiene alma, es una plantilla que me gusta"

El técnico, de 61 años, es el elegido por el club vitoriano para sustituir a Eduardo 'Chacho' Coudet, que ha fichado por el River Plate. Sánchez Flores, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, en LaLiga EA Sports, al Getafe, al Valencia, al Atlético Madrid, al Espanyol y al Sevilla. Se ha comprometido con el Alavés hasta 2028.