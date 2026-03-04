Presentaición
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés: "Es un equipo que tiene alma, es una plantilla que me gusta"

Presentación de Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés.
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, en su presentación
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria: "Arima duen taldea da, gustatzen zaidan taldea da"
author image

EITB

Última actualización

Quique Sánchez Flores ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del Alavés, y ha dado sus primeras impresiones sobre el equipo, así como de sus objetivos cara al futuro. 

Alavés

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X