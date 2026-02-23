HOMENAJE
Homenaje al Baskonia en el inicio del Alavés-Girona

Vitoria, 23/02/2026.- El capitán del Baskonia, Tadas Sedekerskis (d), se saluda con el guardameta del Alavés, Antonio Sivera, durante el homenaje que el equipo de baloncesto ha recibido este lunes antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 25 de Lalia EA Sports que disputan Alavés y Girona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, por el título de campeones de la Copa del Rey de baloncesto conseguida ayer Domingo tras derrotar en la final al Real Madrid. EFE / ADRIAN RUIZ HIERRO.
Antonio Sivera y Tadas Sedekerskis. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran
Antes del inicio del partido entre el Alavés y el Girona, el Baskonia ha sido homenajeado en Mendizorroza por la victoria en la final de Copa del Rey de Baloncesto, ayer, en Valencia. Markus Howard ha hecho el saque de honor, mientras que el capitán Tadas Sedekerskis ofrecía el trofeo a los aficionados.

