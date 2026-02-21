ALAVES VS GIRONA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Coudet: "Aurkariari begiratu arren, fokua gugan jarrita eduki behar dugu"

Alaveseko entrenatzailea
18:00 - 20:00

Chacho Coudet. Argazkia: EiTB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Girona hartuko du astelehen honetan, 21:00etan, Mendizorrotzan. Babazorroen entrenatzailearen esanetan, oso partida zaila izango da, eta oso garrantzitsua izango da gauzak ondo egitea.

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X