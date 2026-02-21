ALAVÉS VS GIRONA
Coudet: "Por más que miremos al rival, tenemos que estar con el foco puesto en nosotros"

Alaveseko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Chacho Coudet. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Coudet: "Aurkariari begiratu arren, fokua gugan jarrita eduki behar dugu"
author image

EITB

Última actualización

El Alavés recibe en el Estadio de Mendizorroza al Girona este lunes a las 21:00 horas. el entrenador del equipo ha mencionado que se enfrenta a un partido muy difícil y ha subrayado la importancia de hacer las cosas bien.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

