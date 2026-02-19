Alaves-Girona
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Tenaglia: "Guk astelehenean etxean hiru puntuak bildu behar ditugu, final bat da"

Nahuel-Tenaglia-Alaves-previa-Girona
18:00 - 20:00

Nahuel Tenaglia, Ibaian. Irudia: EITB

author image

E. L. H. | EITB

Azken eguneratzea

"Ezin dugu aukera gehiago alferrik galdu, aurkaria Girona izan arren", ohartarazi du atzelari argentinarrak. "Hiru partida oso garrantzitsu datozkigu; lehenengoa, astelehenean", gaineratu du. 

Futbola Ibaia Alaves EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X