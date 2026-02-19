Alavés-Girona
Tenaglia: "Nosotros el lunes tenemos que amarrar los tres puntos en casa, es una final"

Nahuel Tenaglia en Ibaia. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Nahuel Tenagliaren adierazpenak Alaves-Girona partidaren atarian
E. L. H. | EITB

"No podemos desperdiciar más oportunidades pese al rival al que nos enfrentamos", el Girona, ha advertido el defensa argentino. "Nos vienen tres partidos muy importantes, el primero el lunes", ha agregado. 

