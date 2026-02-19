Tenaglia: "Nosotros el lunes tenemos que amarrar los tres puntos en casa, es una final"
"No podemos desperdiciar más oportunidades pese al rival al que nos enfrentamos", el Girona, ha advertido el defensa argentino. "Nos vienen tres partidos muy importantes, el primero el lunes", ha agregado.
Martinez: "Para nosotros no es positivo parar el partido siete minutos"
Declaraciones de Toni Martinez, jugador del Alavés, tras el empate ante el Sevilla (1-1) en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Liga EA Sports.
El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)
Los de Coudet, con uno más desde el minuto 15 por roja a Juanlu, han visto como el árbitro anulaba un gol a Boyé por fuera de juego milimétrico en un partido que ha terminado con tres rojas al conjunto andaluz.
Chacho Coudet: “Tenemos un partido directo, que va a ser duro”
El Alavés se enfrenta al Sevilla este sábado, en el partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. Coudet ha asegurado que, pese a la dificultad del duelo, su equipo tratará de sostener sus ideas para competir al máximo.
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés: "Entre las salidas y las incorporaciones, creemos que la plantilla es mejor"
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, ha hablado ante los medios sobre el mercado de invierno y la situación actual de la plantilla.
Ibrahim Diabate promete "trabajar mucho para el equipo"
El nuevo jugador del Alavés, que aún no ha debutado como albiazul, ha desvelado en la rueda de prensa de presentación que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga. El marfileño, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se ha sentido muy acogido por el vestuario alavesista.
Aleñá: “En lo anímico hemos bajado un poco y nos ha perjudicado”
Declaraciones del jugador del Alavés Carles Aleñá, después de la derrota contra el Getafe (0-2) en Mendizorrotza en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Alavés pierde con el Getafe y mira de reojo a la zona baja (0-2)
El equipo babazorro ha frenado su escalada tras dos triunfos consecutivos. El equipo de Bordalás, que ha impuesto el ritmo del partido, ha conseguido la victoria con goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti.
Coudet: "La mejor manera de sanar las heridas de la Copa es ganando al Getafe"
El equipo gasteiztarra se enfrenta este domingo al Getafe de José Bordalás en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
Ville Koski: “Soy un defensa versátil, con agresividad, y puedo trabajar muy duro por el Alavés”
El central finlandés ha llegado al equipo vasco en este mercado de fichajes, como cedido, desde el NK Istra; ha sido presentado este jueves.