Alavesek bi puntu utzi ditu Sevillan (1-1)

Coudeten taldeak ez du aprobetxatu 15. minututik jokalari bat gehiagorekin jokatu izana. Epaileak, gainera, baliorik gabe utzi du Boyek sartutako gola, jokoz kanpo polemikoa adierazita.

SEVILLA, 14/02/2026.- El delantero argentino del Alavés Lucas Boyé (i) lucha con Kike Salas (i) y con el chileno Gabriel Suazo, ambos del Sevilla, durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que Sevilla FC y Deportivo Alavés disputan hoy sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/José Manuel Vidal
Lucas Boyé Kike Salasekin, partidako jokaldi batean. Argazkia: Efe.
L. E. A. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek ezin izan du Sevilla gainditu, Sanchez Pizjuanen jokatutako EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Sevillako Sow eta Alaveseko Toni Martinez  izan dira partidako golegileak. 

Partida hasi eta gutxira, Juanluk sarrera oso itsusia egin dio Yusiri eta epaileak txartel horia atera dio. Hala ere, gorria zuzenean ateratzekotan ere izan da, baina VAReko azalpenak entzun ostean, hasierako erabakia berretsi du eta Juanluk zelaian jarraitu du.  

Puntutan berdinduta eta jaitsiera postuak hiru puntura izanda, bi taldeak tentuz jokatu dute.

15. minutuan, etxeko taldea 10 jokalarirekin geratu da, Juanluk bigarren txartel horia ikusi duelako. Sevillako jokalariak beste sarrera itsusi bat egin dio Yusiri, eta epaileak 2. minutuan gorria barkatu badio ere, oraingoan ez du zalantzarik izan eta jokalaria kanpora bidali du. 

Ondorengo minutuetan, arabarrek jokoaren kontrola izan dute, jokalari bat gehiagorekin aritu direla aprobetxatuta. Baina ez sute apenas errematerik egin.

33. minutuan, andaluziarrek penaltia eskatu dute Yusik Agoumé area barruan oztopatu duelakoan, baina epaileak ez du arauz kanpoko ezer antzeman.

Atsedenaldiaren atarian. Sevillak aurrea hartu du markagailuan, Sowk egindako golari esker. Baloiak Garcesen gorputzean jo du eta Siveraren atean sartu da. Ordura arte, arabarrek ez dute jokalari bat gehiago izatea baliatu eta ez dira arriskurik sortzeko gai izan. 

Lehen zati eskasa egin dute Coudeten mutilek, jokalari bat gehiagorekin jokatzeari etekinik atera gabe. Sevillak, aldiz, ondo kokatu da zelaian eta maila fisiko bikaina erakutsi du.

Atsedenaldiaren ostean, arabarren entrenatzaileak hiru aldaketa egin ditu, taldea hauspotzeko. Ibañez, Guevara eta Angel Perez sartu ditu argentinarrak Antonio Blanco, Denis eta Caleberen ordez.

Hala ere, Sevillak izan du hurrengo aukera, Akorrek egindako jaurtiketa batean. Siverak ondo erantzun dio, baloia urrunduz.

Arabarrek aurrera pausoa eman dute eta ahaleginak saria izan du 60. minutuan Toni Martinezek egindako golarekin. 

65. minutuan, epaileak baliorik gabe utzi du Lucas Boyek egindako gola, VARetik adierazitakori kasu eginda. Boye jokoz kanpo egon da, oso gutxigatik. 

85. minutuan, epaileak txartel gorria atera dio Matias Almeydari, eta Sevillako entrenatzaileak, gainera, aurre egin dio, oso haserre. Eta jarraian, 91.ean, beste txartel gorri  bat atera du epaileak, oraingoan andaluziarren aulkian zegoen Jordani.

 

Partida banakoarekin amaitu da, 11 minutuko luzapenaren ostean. 

