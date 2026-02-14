El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)
El Alavés no ha podido pasar del empate en su visita al Sánchez Pizjuán en el partido correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. El sevillista Sow y el alavesista Toni Martínez han sido los autores del partido.
Nada más comenzar el partido, entrada muy fea de Juanlu a Yusi que ha sido sancionada con tarjeta amarilla aunque a punto a estado de costarle la roja directa al jugador sevillista. Sin embargo, y tras escuchar al VAR, el colegiado ha mantenido la amarilla.
Empatados a puntos, y con el descenso apenas a tres, ambos equipos han jugado con mucha cautela.
En el 15, los andaluces se han quedado con uno menos por expulsión de Juanlu por otra dura acción sobre Yusi. El colegiado, que en el minuto 2 perdonó la expulsión al sevillista, no ha dudado a la hora de sacarle la segunda.
En los siguientes minutos, los de Coudet han hecho valer su superioridad numérica y han pasado a dominar el juego pero con muy poca pegada.
En el 33, los sevillistas han pedido penalti por derribo de Yusi a Agoumé, que le había ganado la posición, pero el árbitro no ha visto nada sancionable en esa acción.
Y al filo del descanso, con un Alavés muy apático y sin crear peligro, el Sevilla se ha adelantado en el marcador gracias a un gol de Sow. El disparo ha tocado en Garcés y se ha metido en la portería de Sivera.
Mala primera parte del Alavés que no ha sabido sacar partido a su superioridad numérica ante un Sevilla que se ha cerrado bien y que ha tirado de poderío físico.
Tras el descanso, Coudet ha realizado tres cambios para intentar cambiar el rumbo del partido: Ibáñez, Guevara y Ángel Pérez han entrado por Antonio Blanco, Denis y Calebe.
Pero ha sido el Sevilla el que ha estado a punto de hacer el segundo en un disparo de Akor que ha desviado bien Sivera.
El equipo gasteiztarra se ha lanzado a por el gol y la recompensa ha llegado en el 60 en una jugada a balón parado que Toni Martínez ha enviado al fondo de las mallas.
Cinco minutos después, el árbitro ha anulado un gol marcado por Lucas Boyé a instancias del VAR por un fuera de juego milimétrico.
En el 85, el árbitro ha expulsado con roja directa al entrenador del Sevilla Matías Almeyda que además se ha encarado con el colegiado. Otra roja directa le ha caído también a Jordán, en el banquillo local, por protestar desde de la banda.
El encuentro, con 11 minutos de tiempo añadido, ha terminado finalmente en tablas y con reparto de puntos.
