El Alavés se deja dos puntos en Sevilla (1-1)

Nada más comenzar el partido, entrada muy fea de Juanlu a Yusi que ha sido sancionada con tarjeta amarilla aunque a punto a estado de costarle la roja directa al jugador sevillista. Sin embargo, y tras escuchar al VAR, el colegiado ha mantenido la amarilla.

Empatados a puntos, y con el descenso apenas a tres, ambos equipos han jugado con mucha cautela.

En el 15, los andaluces se han quedado con uno menos por expulsión de Juanlu por otra dura acción sobre Yusi. El colegiado, que en el minuto 2 perdonó la expulsión al sevillista, no ha dudado a la hora de sacarle la segunda.