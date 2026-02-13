Chacho Coudet: "Partida zuzena dugu, eta gogorra izango da"
Alavesek Sevillaren aurka jokatuko du larunbat honetan, EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Coudetek adierazi du lehia zaila izango den arren, bere taldea gogor lehiatuko dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Sergio Fernandez, Alavesen kirol zuzendaria: "Joan diren eta fitxatu ditugun jokalariak ikusita, taldea hobea dela uste dugu"
Sergio Fernandez Alavesen kirol zuzendariak neguko merkatuaz ez ezik, taldearen egungo egoeraz hitz egin du hedabideen aurrean.
Ibrahim Diabatek "taldean lan asko" egingo duela agindu du
Alavesen jokalari berriak aurkezpen prentsaurrekoan azaldu duenez, "oso erraza" izan zen akordio batera iristea, "ametsa" baitzuen Espainiako ligara itzultzea. Aldagelak oso harrera ona egin diola azpimarratu du bolikostarrak.
Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"
Carles Aleña Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan Getaferen aurka galdu ondoren (0-2).
Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta beheko postuak gertuago ditu orain (0-2)
Bordalasen taldeak partidaren erritmoa ezarri du, eta garaipena eskuratu du Luis Vazquezek eta Arambarrik, penaltiz, sartutako golei esker.
Coudet: "Kopako zauriak sendatzeko modurik onena Getaferi irabaztea da"
Gasteizko taldeak Jose Bordalasen Getaferen aurka jokatuko du igandean EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partida.
Ville Koski: “Erabilera anitzeko atzelaria naiz, agresiboa; Alavesen alde, oso gogor lan egin dezaket”
Erdiko atzelari finlandiarra berriki itxitako fitxaketen merkatuan iritsi da euskal taldera, NK Istratik, utzita; ostegunean aurkeztu dute.
Nahuel Tenaglia: “Pena handia, hortxe-hortxe genuen”
Alaves Errege Kopatik at gelditu da, Realaren aurka, 2-3 galduta. Partida amaituta, talde babazorroaren jokalariak nabarmendu du zein garrantzitsua izan den Alex Remirok Toni Martinezi gelditu dion penaltia; une horretan, Alaves 2-1 ari zen irabazten.
Gustavo Albarracinek Kroaziako NK Istran jokatuko du utzita denboraldia bukatu arte
Orain arte 19 urteko jokalari argentinar gaztea Hypermotion Ligako Huescan zegoen utzita. Pulako taldean jokatuko du, Oriol Rieraren aginduetara, denboraldia amaitu arte. NK Istra hirugarren sailkatua da Kroaziako lehen mailan, eta Alaves klubaren jabea da.
Jon Pacheco, Alavesi utzitako jokalaria: “Kopa eta Reala gainera, oso berezia”
Jon Pacheco Alavesi utzitako Realeko atzelariak partida hau beretzat oso berezia dela nabarmendu du, Errege Koparen final-laurdenak direlako eta Realaren aurkakoa delako. Partida “gogorra bai, eta seguru aski joko gutxi egonen da eta aukera gutxi” izanen dela aurreikusi du jokalari baztandarrak.