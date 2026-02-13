SEVILLA VS ALAVES

Chacho Coudet: "Partida zuzena dugu, eta gogorra izango da"

Chacho Coudet, Alaveseko entrenatzailea. Argazkia: EITB

Alavesek Sevillaren aurka jokatuko du larunbat honetan, EA Sports Ligako 24. jardunaldiko partidan. Coudetek adierazi du lehia zaila izango den arren, bere taldea gogor lehiatuko dela.

