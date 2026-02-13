SEVILLA VS ALAVÉS
Chacho Coudet: “Tenemos un partido directo, que va a ser duro”

Chacho Coudet rueda de prensa
18:00 - 20:00
Chacho Coudet, entrenador del Alavés. Foto EITB
Euskaraz irakurri: Chacho Coudet: "Partida zuzena dugu, eta gogorra izango da"
El Alavés se enfrenta al Sevilla este sábado, en el partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. Coudet ha asegurado que, pese a la dificultad del duelo, su equipo tratará de sostener sus ideas para competir al máximo. 

