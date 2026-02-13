Chacho Coudet: “Tenemos un partido directo, que va a ser duro”
El Alavés se enfrenta al Sevilla este sábado, en el partido de la 24ª jornada de LaLiga EA Sports. Coudet ha asegurado que, pese a la dificultad del duelo, su equipo tratará de sostener sus ideas para competir al máximo.
Te puede interesar
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés: "Entre las salidas y las incorporaciones, creemos que la plantilla es mejor"
Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, ha hablado ante los medios sobre el mercado de invierno y la situación actual de la plantilla.
Ibrahim Diabate promete "trabajar mucho para el equipo"
El nuevo jugador del Alavés, que aún no ha debutado como albiazul, ha desvelado en la rueda de prensa de presentación que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga. El marfileño, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se ha sentido muy acogido por el vestuario alavesista.
Aleñá: “En lo anímico hemos bajado un poco y nos ha perjudicado”
Declaraciones del jugador del Alavés Carles Aleñá, después de la derrota contra el Getafe (0-2) en Mendizorrotza en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
El Alavés pierde con el Getafe y mira de reojo a la zona baja (0-2)
El equipo babazorro ha frenado su escalada tras dos triunfos consecutivos. El equipo de Bordalás, que ha impuesto el ritmo del partido, ha conseguido la victoria con goles de Luis Vázquez y Arambarri, de penalti.
Coudet: "La mejor manera de sanar las heridas de la Copa es ganando al Getafe"
El equipo gasteiztarra se enfrenta este domingo al Getafe de José Bordalás en el partido correspondiente a la 23ª jornada de LaLiga EA Sports.
Ville Koski: “Soy un defensa versátil, con agresividad, y puedo trabajar muy duro por el Alavés”
El central finlandés ha llegado al equipo vasco en este mercado de fichajes, como cedido, desde el NK Istra; ha sido presentado este jueves.
Nahuel Tenaglia: “Mucha tristeza, porque lo teníamos ahí”
El jugador del Alavés, tras el partido de Copa del Rey en el que el equipo vitoriano ha quedado eliminado, ante la Real Sociedad (2-3), ha señalado la importancia que ha tenido en el encuentro el penalti que, con 2-1, Álex Remiro le ha parado a Toni Martínez.
El Alavés rompe la cesión de Albarracín al Huesca y lo enrola en el Istra croata de su propiedad
El joven futbolista hispano-argentino de 19 años jugará en el conjunto de Pula, a las órdenes de Oriol Riera, hasta final de temporada. El NK Istra es tercero en la primera división croata.
Jon Pacheco, Jugador cedido al Alaves: “Este partido especial por dos, por la Real y por los cuartos de final”
Jon Pacheco el central de la Real Sociedad cedido en el Alaves destaca que este partido es doblemente especial para él, por enfrentarse a la Real y por ser los cuartos de final de la copa. Además, el jugador baztanés cree que será un partido “muy apretado”, que se decidirá por detalles.