Ibrahim Diabatek "taldearentzat lan asko" egingo duela agindu du

Alaveseko jokalari berria, Ibrahim Diabate bolikostarra. Irudia: EITB

E. L. H. | EITB

Alaveseko jokalari berriak aurkezpen prentsaurrekoan azaldu duenez, "oso erraza" izan zen akordio batera iristea, berarentzat "ametsa" baitzen Espainiako ligara itzultzea. Aldagelak oso harrera ona egin diola azpimarratu du bolikostarrak.

