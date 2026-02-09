Presentación
Ibrahim Diabate promete "trabajar mucho para el equipo"

El nuevo jugador del Deportivo Alavés, el marfileño Ibrahim Diabate. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ibrahim Diabate bolikostarraren aurkezpena, Alaveseko jokalari berria
El nuevo jugador del Alavés, que aún no ha debutado como albiazul, ha desvelado en la rueda de prensa de presentación que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga. El marfileño, que llega con una cesión desde el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición nórdica, se ha sentido muy acogido por el vestuario alavesista.

Fútbol Ibaia Alavés

