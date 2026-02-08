Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"
Carles Aleña Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan Getaferen aurka galdu ondoren (0-2).
Alavesek galdu egin du Getaferen aurka, eta beheko postuak gertuago ditu orain (0-2)
Bordalasen taldeak partidaren erritmoa ezarri du, eta garaipena eskuratu du Luis Vazquezek eta Arambarrik, penaltiz, sartutako golei esker.
Coudet: "Kopako zauriak sendatzeko modurik onena Getaferi irabaztea da"
Gasteizko taldeak Jose Bordalasen Getaferen aurka jokatuko du igandean EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partida.
Ville Koski: “Erabilera anitzeko atzelaria naiz, agresiboa; Alavesen alde, oso gogor lan egin dezaket”
Erdiko atzelari finlandiarra berriki itxitako fitxaketen merkatuan iritsi da euskal taldera, NK Istratik, utzita; ostegunean aurkeztu dute.
Nahuel Tenaglia: “Pena handia, hortxe-hortxe genuen”
Alaves Errege Kopatik at gelditu da, Realaren aurka, 2-3 galduta. Partida amaituta, talde babazorroaren jokalariak nabarmendu du zein garrantzitsua izan den Alex Remirok Toni Martinezi gelditu dion penaltia; une horretan, Alaves 2-1 ari zen irabazten.
Gustavo Albarracinek Kroaziako NK Istran jokatuko du utzita denboraldia bukatu arte
Orain arte 19 urteko jokalari argentinar gaztea Hypermotion Ligako Huescan zegoen utzita. Pulako taldean jokatuko du, Oriol Rieraren aginduetara, denboraldia amaitu arte. NK Istra hirugarren sailkatua da Kroaziako lehen mailan, eta Alaves klubaren jabea da.
Jon Pacheco, Alavesi utzitako jokalaria: “Kopa eta Reala gainera, oso berezia”
Jon Pacheco Alavesi utzitako Realeko atzelariak partida hau beretzat oso berezia dela nabarmendu du, Errege Koparen final-laurdenak direlako eta Realaren aurkakoa delako. Partida “gogorra bai, eta seguru aski joko gutxi egonen da eta aukera gutxi” izanen dela aurreikusi du jokalari baztandarrak.
Coudet: "Partida on bat egin eta oso futbol ona erakutsi nahiko nuke; guretzat hau da finala"
Alavesek Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu Realaren aurka, Mendizorrotzan. Coudetek, prentsaurrekoan, argi utzi du “dena emango dutela”, Kopak fase gehiago baditu ere, biharkoa “kanporaketa da, dena edo ezer ez”.
Angel Perez, gaurko aurkezpenean: "Gogor jardungo dut beti, apaltasunez eta sakrifizioz"
Angel Perez aurkeztu dute gaur goizean Alaveseko jokalari berri gisa, eta lan egiteko eta talde babazorroaren dinamikara ahalik eta azkarren egokitzeko gogoz dagoela azpimarratu du.
Ibrahim Diabate aurrelariak Alavesen jokatuko du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte
Diabate GAIS Suediako Ligako taldetik iritsi da euskal klubera; 26 urte ditu, eta Mallorcaren eta Sevillaren bigarren taldeetan aritu da, besteak beste.