Alaves VS Getafe (0-2)
Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"

Jugador del Alavés
Carles Aleña. Argazkia: EiTB

EITB

Carles Aleña Alaveseko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 23. jardunaldiko partidan Getaferen aurka galdu ondoren (0-2). 

