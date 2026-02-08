ALAVÉS VS GETAFE (0-2)

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Aleñá: “En lo anímico hemos bajado un poco y nos ha perjudicado”

Jugador del Alavés
18:00 - 20:00
Carles Aleñá. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Aleña: "Aldarteari dagokionez, pixka bat jaitsi gara eta kalte egin digu"
author image

EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Alavés Carles Aleñá, después de la derrota contra el Getafe (0-2) en Mendizorrotza en el partido correspondiente a la  23ª jornada de LaLiga EA Sports. 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X