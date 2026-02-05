JOKALARI BERRIA

Ville Koski: “Erabilera anitzeko atzelaria naiz, agresiboa; Alavesen alde, oso gogor lan egin dezaket”

Ville Koski (Alaves)
18:00 - 20:00
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Erdiko atzelari finlandiarra berriki itxitako fitxaketen merkatuan iritsi da euskal taldera, NK Istratik, utzita; ostegunean aurkeztu dute. 

Futbola Fitxaketak Alaves

