Ville Koski: “Soy un defensa versátil, con agresividad, y puedo trabajar muy duro por el Alavés”

Ville Koski (Alaves)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ville Koski: “Erabilera anitzeko atzelaria naiz, agresiboa; Alavesen alde, oso gogor lan egin dezaket”
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El central finlandés ha llegado al equipo vasco en este mercado de fichajes, como cedido, desde el NK Istra; ha sido presentado este jueves. 

Fútbol Mercado de Fichajes Alavés

