Jon Pacheco, Alavesi utzitako jokalaria: “Kopa eta Reala gainera, oso berezia”

Jon Pacheco Realak Alavesen utzitako jokalaria. Argazkia: EITB.

Jon Pacheco Alavesi utzitako Realeko atzelariak partida hau beretzat oso berezia dela nabarmendu du, Errege Koparen final-laurdenak direlako eta Realaren aurkakoa delako. Partida “gogorra bai, eta seguru aski joko gutxi egonen da eta aukera gutxi” izanen dela aurreikusi du jokalari baztandarrak.

