Jon Pacheco, Jugador cedido al Alaves: “Este partido especial por dos, por la Real y por los cuartos de final”
Jon Pacheco el central de la Real Sociedad cedido en el Alaves destaca que este partido es doblemente especial para él, por enfrentarse a la Real y por ser los cuartos de final de la copa. Además, el jugador baztanés cree que será un partido “muy apretado”, que se decidirá por detalles.
Te puede interesar
Coudet: “Ojalá podamos hacer un gran partido y mostrar un muy buen fútbol; la final para nosotros es esta”
El Alavés jugará los cuartos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, en Mendizorroza. Coudet, en rueda de prensa, ha dejado claro que “van a por todas” ya que, aunque la Copa tenga más fases, lo de mañana es “eliminatoria, todo o nada”.
Ángel Pérez, en su presentación con el Alavés: "De mí nunca va a faltar trabajo, humildad y sacrificio"
Ángel Pérez ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Alavés, y ha destacado las ganas que tiene de trabajar y de adaptarse lo antes posible a la dinámica del equipo babazorro.
El delantero Ibrahim Diabate refuerza al Alavés hasta el final de la temporada 2025-2026
Diabate llega al club vasco como cedido, desde el GAIS, de la Liga de Suecia; tiene 26 años, y ha jugado en los filiales del Mallorca y del Sevilla.
Raúl Fernández, portero del Alavés: "Creo que va a ser una eliminatoria muy competida"
Raúl Fernández, portero del Alavés, ha hablado sobre la eliminatoria de cuartos de final que enfrentará al conjunto babazorro a la Real Sociedad este miércoles en Mendizorrotza.
El Deportivo Alavés refuerza su zaga con la cesión de Ville Koski
El jugador finlandés jugará en el cuadro albiazul lo que resta de temporada en calidad de cedido por el NK Istra.
El Alavés remonta y gana al Espanyol consiguiendo así su segunda victoria consecutiva (1-2)
El conjunto vitoriano ha salido reforzado del RCDE Stadium tras darle la vuelta a un partido que ha confirmado la mala racha equipo catalán.
El central del Alavés Nikola Maras jugará cedido en el Mirandés
El jugador serbio no entraba en los planes de Eduardo Coudet desde principio de curso, y podrá estrenarse ahora en las filas de los ‘jabatos’ en Segunda División.
Chacho Coudet: "Nos sentimos más cómodos jugando en casa, pero queremos sostener la buena dinámica del equipo"
El Alavés se enfrenta al Espanyol en la siguiente jornada de Liga y el entrenador del equipo babazorro, Chacho Coudet, ha analizado el encuentro.
Angel Pérez, nuevo fichaje del Alavés
El club babazorro y la SD Huesca han llegado un acuerdo por el que Pérez jugará en el conjunto alavés hasta junio de 2030.