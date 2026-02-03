Copa del Rey
Jon Pacheco, Jugador cedido al Alaves: “Este partido especial por dos, por la Real y por los cuartos de final”

Jon Pacheco jugador cedido al Alaves
Euskaraz irakurri: Jon Pacheco, Alavesen utzita: "Partida berezi hau, birengatik, Realagatik eta final-laurdenengatik"
Jon Pacheco el central de la Real Sociedad cedido en el Alaves destaca que este partido es doblemente especial para él, por enfrentarse a la Real y por ser los cuartos de final de la copa. Además, el jugador baztanés cree que será un partido “muy apretado”, que se decidirá por detalles.

