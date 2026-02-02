Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Raul Fernandez, Alavesen atezaina: "Oso kanporaketa lehiatua izango dela uste dut"

Raul Fernandez Alaveseko atezaina, Realaren aurkako Errege Kopako finalaurrekoaz.
18:00 - 20:00

Raul Fernandez, Alavesen atezaina

Azken eguneratzea

Raul Fernandez Alavesen atezainak asteazken honetan Realaren kontra Mendizorrotzan jokatuko duten final-laurdenetako kanporaketari buruz hitz egin du. 

Alaves

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X