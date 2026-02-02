Copa del Rey
Raúl Fernández, portero de Alavés: "Creo que va a ser una eliminatoria muy competida"

Raul Fernandez Alaveseko atezaina, Realaren aurkako Errege Kopako finalaurrekoaz.
18:00 - 20:00
Raúl Fernández, portero de Alavés
Euskaraz irakurri: Raul Fernandez, Alaveseko atezaina: "Kanporaketa oso lehiakorra izango dela uste dut"

Última actualización

Raúl Fernández, portero del Alavés, ha hablado sobre la eliminatoria de cuartos de final que enfrentará al conjunto babazorro a la Real Sociedad este miércoles en Mendizorrotza. 

Alavés

