Alavesek urrezko hiru puntu eskuratu ditu Mallorcaren aurka (2-1)

Gloriosoak balio handiko garaipena lortu du Mallorca mendean hartuta. Talde babazorroa suspertu egin da bigarren zatian Toni Martinezi esker, markagailuari buelta eman dion binakoa egin baitu murtziarrak.

El portero del Alavés Antonio Sivera atrapa el balón durante el partido de LaLiga contra el Mallorca, celebrado este sábado, en el estadio de Mendízorrotza. EFE/Adrian Ruiz Hierro
Deportivo Alaves vs Mallorca
L. U. G. | KIROLAK EITB

Alavesek 2-1 irabazi du Mallorcaren aurka larunbat honetan Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partida. Sanchez Floresen taldeak balio handiko garaipena lortu du Mallorca mendean hartuta. Izan ere, talde babazorroak bigarren zatian norgehiagoka irauli egin du, Toni Martinezek egindako bi golei esker.

Partida gaizki hasi da etxeko taldearentzat. Hiru minutu eskas igaro baitira Lucas Boyek min hartu eta zelaia utzi behar izan duenean, eta haren ordez Ibrahim Diabate sartu da.

Lehen minutuetan, bi taldeak zelai erdian neurtu dira, erritmoa eta alternatibak izan dituen neurketan. Hasieratik nabari izan da jokoan asko zegoela.

Mallorcak ondo aprobetxatu du 17. minutuan egin duen lehen etorrera arriskutsua. Jan Virgilik gol bikaina sartu baitu, Pablo Torrek  Samu Costari baloia filtratu, eta Samuk Virgilirentzat ireki ostean. Azken horrek ez du barkatu, eta baloia Siveraren ate barrura bidali du (0-1). 

Golaren ostean, Alavesek aurrerapausoa eman du, erasoan presentzia handiagoa izateko, baina talde bisitariak kontrolpean izan du partida. Horrela, 29. minutuan, Leo Romanek banakoa eragotzi du, Nahuel Tenagliak txilenaz egindako jaurtiketa geldituta.

Bigarren zatian, talde babazorroak anbizio handiagoko jarrera erakutsi du. Presio handiarekin eta berdinketa lortzeko asmo argiarekin, Alavesek neurketa orekatzea lortu du 10. minutuan.

Toni Martinez izan da protagonista: Alavesen aldeko korner batean, Martinezek defentsari aurrea hartuta, buruz errematatu du baloia sare barrura bidaltzeko (1-1).

 

Angel Perezen elektrizitateak, bestalde, arazoak sortu dizkio baloirik gabe deseroso ez zegoen Mallorcari.

Zaragozako jokalariak Toni Martinez aurkitu du enegarren aldiz, eta Murtziako aurrelariak markagailua irauli du bere bigarren golarekin 69. minutuan(2-1).

Mallorca berdinketaren bila joan da, eta Manu Morlanesek gertu izan du. Baina behin eta berriz saiatu den arren, Demichelisen mutilek ez dute ideia argirik izan azken metroetan, eta garaipen garrantzitsua Mendizorrotzan geratu da.

Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

Bigarren mailan hiru denboraldi gogor eman ostean, Alaveseko emakumezkoen taldea maila gorenean lehiatuko da datorren denboraldian. Dafne Triviño kirol arduradunak klubaren konpromisoa azpimarratu du. "Alavesek prozesuan sinetsi du", horren arabera, eta konfiantza hori funtsezkoa izan da emakumezkoen futboleko maila gorenera igotzeko helburua lortzeko.

