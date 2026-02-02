Ibrahim Diabate aurrelariak Alavesen jokatuko du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte
Diabate GAIS Suediako Ligako taldetik iritsi da euskal klubera; 26 urte ditu, eta Mallorcaren eta Sevillaren bigarren taldeetan aritu da, besteak beste.
Ibrahim Diabate aurrelariak Alavesen jokatuko du 2025-2026 denboraldiaren amaierara arte, astelehen gauean Gasteizko klubak iragarri duenez. Diabate GAIS Suediako Ligako taldetik iritsi da Euskal Herrira, utzita; 26 urte ditu, eta, bere ibilbidean, Mallorcaren eta Sevillaren bigarren taldeetan aritu da, besteak beste.
Suediako txapelketan, 2024-2025 denboraldian, 18 gol sartu eta bost asistentzia eman zituen. Alavesen arabera, “aurrelari fisikoki indartsua da, eta oso ondo dabil aire jokoan. Trebetasuna du baloia atzeraka jaso, eutsi eta beste taldekideren bati emateko, jokaldiei jarraipena ematea aurkariaren zelaian abantailak sortzea helburu”.
Raul Fernandez, Alavesen atezaina: "Oso kanporaketa lehiatua izango dela uste dut"
Raul Fernandez Alavesen atezainak asteazken honetan Realaren kontra Mendizorrotzan jokatuko duten final-laurdenetako kanporaketari buruz hitz egin du.
Ville Koskik utzita jokatuko du Alavesen
Finlandiako atzelariak denboraldi amaierara arte jokatuko du talde babazorroan, NK Istrak utzita.
Alavesek markagailua iraulita garaitu du Espanyol, bigarren garaipena jarraian lortuz (1-2)
Gasteizko taldea indartuta atera da RCDE Stadiumetik, Kataluniako taldearen bolada txarra baieztatu duen partidari buelta eman ostean.
Nikola Marasek utzita jokatuko du Mirandesen
Jokalari serbiarra ez da Eduardo Coudeten planetan sartu ikasturte hasieratik, eta orain Bigarren Mailako Mirandes taldean jokatzeko aukera izango du.
Chacho Coudet: "Erosoago sentitzen gara etxean jokatuta, baina taldearen dinamika onari eutsi nahi diogu"
Alavesek Espanyolen aurka jokatuko du Ligako hurrengo jardunaldian eta Chacho Coudet talde babazorroaren entrenatzaileak neurketaren analisia egin du.
Alavesek Angel Perez fitxatu du
Talde babazorroak eta Huesca futbol-taldearekin adostutako akordioaren arabera, Perezek 2030eko ekainera arte jokatuko du Alavesen.
Carlos Vicentek Alaves utzi du eta Birmingham Cityn ibiliko da aurrerantzean
Carlos Vicente 2023ko abenduan iritsi zen Gasteizera, Ferrolgo Racingetik, eta 81 partida jokatu ditu Arabako taldearekin. 2029ra arteko kontratua sinatu du Ingalaterrako taldearekin.
Toni Martinez, Carlos Vicenteren salmentari buruz: "Calebek haren hutsunea bete dezake"
Alavesen aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.