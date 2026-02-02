El delantero Ibrahim Diabate refuerza al Alavés hasta el final de la temporada 2025-2026
El delantero Ibrahim Diabate va a reforzar al Alavés hasta el final de la temporada 2025-2026, según ha anunciado este lunes por la noche el club vitoriano. Diabate llega al equipo vasco como cedido, desde el GAIS, de la Liga de Suecia; tiene 26 años, y en su carrera, además de en otros lugares, ha jugado en los filiales del Mallorca y del Sevilla.
En el campeonato sueco, en la temporada 2024-2025, marcó 18 goles y dio cinco asistencias. Se trata de un “delantero potente físicamente y con un juego aéreo notable, que destaca también por su capacidad para recibir de espaldas, aguantar y descargar para dar continuidad a las jugadas y generar ventajas en campo rival”, según el Alavés.
