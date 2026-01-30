Alavesek markagailua irauli eta Espanyoli irabazi dio, elkarren segidako bigarren garaipena lortuz (1-2)
Talde gasteiztarra indartuta atera da RCDE Stadiumetik, Kataluniako taldearen bolada txarra baieztatu duen partidari buelta eman ostean.
Alavesek 1-2 irabazi dio Espanyoli RCDE Stadiumean EA Sports Ligako 22. jardunaldian. Talde arabarrak etxeko taldearen hasierako gola irauli du eta hiru puntuak eskuratu ditu. Garaipenak arabarren goranzko joera berretsi du eta azken bost jardunaldietan puntu bakarra lortu duen Espanyolen bolada txarra agerian utzi du.
Espanyolek aurrea hartu du markagailuan 15. minutuan. Roberto Fernandezek erasoko ekintza ona burutu du penalti puntutik gertu buruz errematatuta. Carlos Romerok ezker hegaletik egindako erdiraketa zehatzari erantzunez.
Gasteiztarrek erantzun sendoa eman diete. 27. minutuan, Antonio Blancok Dmitrovicen aldaratze bat jaso du eta ezkerrarekin jaurti du, Caleron errebotatu ostean, defentsa gainditu eta sare barrura bidalita.
Behin betiko gola 71. minutuan heldu da, Espanyolek defentsan egindako akats baten ondorioz. Cabrerak huts egin du bere atezainari egindako pasean, eta Toni Martinezek baloia lapurtu eta Lucas Boyerek amaitu du, bultzatu baino ez du egin behar izan, 1-2koa sinatzeko. Espanyol berdinketaren bila aritu da, baina Alavesek eutsi egin dio eta merezitako garaipena lortu du.
Nikola Marasek utzita jokatuko du Mirandesen
Jokalari serbiarra ez da Eduardo Coudeten planetan sartu ikasturte hasieratik, eta orain Bigarren Mailako Mirandes taldean jokatzeko aukera izango du.
Chacho Coudet: "Erosoago sentitzen gara etxean jokatuta, baina taldearen dinamika onari eutsi nahi diogu"
Alavesek Espanyolen aurka jokatuko du Ligako hurrengo jardunaldian eta Chacho Coudet talde babazorroaren entrenatzaileak neurketaren analisia egin du.
Alavesek Angel Perez fitxatu du
Talde babazorroak eta Huesca futbol-taldearekin adostutako akordioaren arabera, Perezek 2030eko ekainera arte jokatuko du Alavesen.
Carlos Vicentek Alaves utzi du eta Birmingham Cityn ibiliko da aurrerantzean
Carlos Vicente 2023ko abenduan iritsi zen Gasteizera, Ferrolgo Racingetik, eta 81 partida jokatu ditu Arabako taldearekin. 2029ra arteko kontratua sinatu du Ingalaterrako taldearekin.
Toni Martinez, Carlos Vicenteren salmentari buruz: "Calebek haren hutsunea bete dezake"
Alavesen aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak bertan behera utzi du Facundo Garcesi ezarritako zigorra
Behin-behineko neurri horrek indarrean dirauen bitartean, argentinar jatorriko Malaysiako atzelariak bere normal jardun ahal izango du. Beraz, jokalaria talde babazorroarekin entrenatuko du, eta partidak jokatu ahal izango ditu.
Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"
Alaveseko jokalariak Betisen aurka lortutako garaipenari buruz (2-1) hitz egin du Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 21. jardunaldian (adierazpenak gaztelaniaz).
Jaitsierari ihes egiteko garaipena lortu du Alavesek Betisen aurka (2-1)
Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.