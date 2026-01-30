LALIGA EA SPORTS
Alavesek markagailua irauli eta Espanyoli irabazi dio, elkarren segidako bigarren garaipena lortuz (1-2)

Talde gasteiztarra indartuta atera da RCDE Stadiumetik, Kataluniako taldearen bolada txarra baieztatu duen partidari buelta eman ostean.

Antonio Blanco of Deportivo Alaves celebrates a goal with teammates during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Deportivo Alaves at RCDE Stadium on January 30, 2026 in Cornella, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 30/1/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Alaveseko jokalariak Antonio Blancoren gola ospatzen. Irudia: Europa Press
EITB

Alavesek 1-2 irabazi dio Espanyoli RCDE Stadiumean EA Sports Ligako 22. jardunaldian. Talde arabarrak etxeko taldearen hasierako gola irauli du eta hiru puntuak eskuratu ditu. Garaipenak arabarren goranzko joera berretsi du eta azken bost jardunaldietan puntu bakarra lortu duen Espanyolen bolada txarra agerian utzi du.

Espanyolek aurrea hartu du markagailuan 15. minutuan. Roberto Fernandezek erasoko ekintza ona burutu du penalti puntutik gertu buruz errematatuta. Carlos Romerok ezker hegaletik egindako erdiraketa zehatzari erantzunez. 

Gasteiztarrek erantzun sendoa eman diete. 27. minutuan, Antonio Blancok Dmitrovicen aldaratze bat jaso du eta ezkerrarekin jaurti du, Caleron errebotatu ostean, defentsa gainditu eta sare barrura bidalita.

Behin betiko gola 71. minutuan heldu da, Espanyolek defentsan egindako akats baten ondorioz. Cabrerak huts egin du bere atezainari egindako pasean, eta Toni Martinezek baloia lapurtu eta Lucas Boyerek amaitu du, bultzatu baino ez du egin behar izan, 1-2koa sinatzeko. Espanyol berdinketaren bila aritu da, baina Alavesek eutsi egin dio eta merezitako garaipena lortu du.

