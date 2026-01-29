Chacho Coudet: "Erosoago sentitzen gara etxean jokatuta, baina taldearen dinamika onari eutsi nahi diogu"
Alavesek Espanyolen aurka jokatuko du Ligako hurrengo jardunaldian eta Chacho Coudet talde babazorroaren entrenatzaileak neurketaren analisia egin du.
Alavesek Angel Perez fitxatu du
Talde babazorroak eta Huesca futbol-taldearekin adostutako akordioaren arabera, Perezek 2030eko ekainera arte jokatuko du Alavesen.
Carlos Vicentek Alaves utzi du eta Birmingham Cityn ibiliko da aurrerantzean
Carlos Vicente 2023ko abenduan iritsi zen Gasteizera, Ferrolgo Racingetik, eta 81 partida jokatu ditu Arabako taldearekin. 2029ra arteko kontratua sinatu du Ingalaterrako taldearekin.
Toni Martinez, Carlos Vicenteren salmentari buruz: "Calebek haren hutsunea bete dezake"
Alavesen aurrelari murtziarra pozik agertu da Betisen aurka garaipena lortu zutelako. KAAk Facundo Garcesi zigorra behin-behinean bertan behera utzi ostean, atzelaria "bueltan izatea oso pozgarria" dela adierazi du.
Moussa Diarrak Anderlechten jokatuko du, Alavesek utzita, 2025-2026 denboraldiko amaierara arte
Belgikako taldeak, gainera, jokalaria erosteko aukera izango du. Diarrak 32 partida ofizial jokatu ditu Alavesekin, 2024ko udaratik.
Kirola Arbitratzeko Auzitegiak bertan behera utzi du Facundo Garcesi ezarritako zigorra
Behin-behineko neurri horrek indarrean dirauen bitartean, argentinar jatorriko Malaysiako atzelariak bere normal jardun ahal izango du. Beraz, jokalaria talde babazorroarekin entrenatuko du, eta partidak jokatu ahal izango ditu.
Toni Martinez: "Talde honek beti ematen du aurpegia"
Alaveseko jokalariak Betisen aurka lortutako garaipenari buruz (2-1) hitz egin du Mendizorrotzan jokatutako EA Sports Ligako 21. jardunaldian (adierazpenak gaztelaniaz).
Jaitsierari ihes egiteko garaipena lortu du Alavesek Betisen aurka (2-1)
Sivera harresi bilakatu da atean, eta Carlos Vicentek eta Toni Martinezek sartu dituzte babazorroak jaitsiera postuetatik ateratzeko golak.
Chacho Coudet: "Etxean jokatzen dugu eta badakigu bertan indartsuagoak garela"
Alavesek Betis hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 21. jardunaldiari dagokion partidan. Aurkariaren hierarkia dela eta, garaipena lortzea oso garrantzitsua da babazorroentzat.
Denis Suarez: "Gaurko porrota gogorra da, baina Liga asko geratzen da"
Deportivo Alavesek 1-0 galdu du Atletico Madrilen aurka igande honetan Metropolitanon jokatu duen partida eta jaitsiera postuetara jaitsi da. Cholo Simeoneren taldea nagusi izan da, eta hainbat gol aukera izan ditu, baina bakarra sartu du, Sorlothen burukada bati esker, eta azkenean Madrilgo taldeak sufritu egin du emaitzari eusteko, Alavesek estu hartu baitu hondarreko minutuetan.