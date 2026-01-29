Rueda de prensa
Chacho Coudet: "Nos sentimos más cómodos jugando en casa, pero queremos sostener la buena dinámica del equipo"

Chacho Coudet, entrenador de Alavés
Chacho Coudet, en la rueda de prensa de este jueves.
Euskaraz irakurri: Chacho Coudet: "Erosoago sentitzen gara etxean jokatuta, baina taldearen dinamika onari eutsi nahi diogu"
EITB

Última actualización

El Alavés se enfrenta al Espanyol en la siguiente jornada de Liga y el entrenador del equipo babazorro, Chacho Coudet, ha analizado el encuentro.

Alavés

El Deportivo Alavés ha perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid el partido que ha disputado este domingo en el Metropolitano y cae a los puestos de descenso. El equipo del Cholo Simeone ha sido superior y ha gozado de numerosas ocasiones de gol, pero sólo ha marcado uno, gracias a un gran cabezazo de Sorloth, y el equipo madrileño ha terminado sufriendo para sumar los tres puntos, ya que los babazorros han apretado en el tramo final del partido. 
