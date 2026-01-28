Angel Pérez, nuevo fichaje del Alavés

El Deportivo Alavés y la SD Huesca han alcanzado un acuerdo para que Ángel Pérez sea jugador del conjunto albiazul hasta junio de 2030 .

Formado en el Montecarlo Zaragozano, llegó a la entidad oscense en el verano de 2022. El jugador alternó cesiones en el Utebo FC y el Rayo Cantabria, destacando especialmente en este último durante la pasada temporada. Allí disputó 32 partidos en los que marcó diez goles y repartió diez asistencias.

Su buen rendimiento le llevó este pasado verano a convertirse en jugador del Huesca. En 21 partidos oficiales entre Liga y Copa, el extremo ha sumado tres goles y dos asistencias.

El jugador ya se encuentra en Vitoria-Gasteiz para incorporarse de inmediato a la disciplina albiazul y ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet.