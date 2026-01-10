Toni Martinez: "Lehen zati oso duina egin dugu, baina konturatu orduko 3-0 gindoazen"
Alavesek porrot gogorra jaso du Vila-realen etxean, nahiz eta lehen zatian oso ondo aritu den. Toni Martinezek sartu du babazorroen gola, 85. minutuan.
Zure interesekoa izan daiteke
Alavesek 3-1 galdu du Vila-realen aurka
Bigarren zatian, Moleirok, Gerard Morenok eta Mikautadzek sartutako golek erabaki dute partida, nahiz eta Toni Martinezek aldea murriztu du 85. minutuan. Babazorroek hiru gol jaso dituzte, akatsik egin gabe.
Chacho Coudet: "Hirugarren postuan dagoen talde bat gainditzeko, bigarren taldeko bost jokalari ditut"
Osasunarekin galdu eta Oviedorekin berdindu ondoren, babazorroek denboraldi bikaina osatzen ari den Vila-reali egingo diote bisita. Azken jardunaldietako emaitzak aldekoak izan ez badira ere taldea biharko azterketarako prest da. Bere taldeak bizi duen momentuaz eta biharko neurketaz mintzatu da Chacho Coudet.
Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.
Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko
Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.
Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
Babazorroek ezin izan dute Kataluniako taldearen maila berdindu, eta amaitutzat eman dute euren bidea txapelketan.
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.